احدث الأخبار

مؤسسة النقد ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يستقبل وفد من طلاب مدارس الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 أندية لمواهب طلاب تعليم منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 أمير منطقة جازان يشكر القيادة على طرح المرحلة الثالثة من مشروع محطة تحلية الشقيق
منطقة جازان
 ‏الأمير أحمد بن فهد يستقبل وزير الإعلام
المنطقة الشرقية
 صحة عسير تنفذ ورشة عمل ” الوقاية من الخثرات الوريدية “
منطقة عسير
 “بلدي الرياض” يتابع مطالب سكان حي المهدية مع أمانة العاصمة وهيئة تطوير الرياض
منطقة الرياض
 القباع يرعى حفل تعليم الليث بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (88)
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
المنطقة الشرقية
 ‏نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير جامعة حفر الباطن ووكلاء وعمداء الجامعة
المنطقة الشرقية
 “اكتشاف مذهل” بشأن حبوب زيت السمك.. وأسهم الشركة تحلّق
أبرز المواد
 الجيش الكويتي: سحب أمريكا لبعض بطاريات الباتريوت إجراء روتيني داخلي
أبرز المواد
عاجل

وافد فلبيني نحر مديره.. جريمة بشعة تهز جزيرة فرسان وأنباء عن مقتل الجاني

مؤسسة النقد ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

مؤسسة النقد ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يستقبل وفد من طلاب مدارس الجبيل الصناعية

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يستقبل وفد من طلاب مدارس الجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية
أندية لمواهب طلاب تعليم منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

أندية لمواهب طلاب تعليم منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
أمير منطقة جازان يشكر القيادة على طرح المرحلة الثالثة من مشروع محطة تحلية الشقيق

أمير منطقة جازان يشكر القيادة على طرح المرحلة الثالثة من مشروع محطة تحلية الشقيق

منطقة جازان

“اكتشاف مذهل” بشأن حبوب زيت السمك.. وأسهم الشركة تحلّق

“اكتشاف مذهل” بشأن حبوب زيت السمك.. وأسهم الشركة تحلّق
http://almnatiq.net/?p=636606
المناطق - الرياض

توصلت دراسة حديثة إلى أن كبسولات زيت السمك تقلل بنسبة تصل إلى 25 في المئة، مخاطر الإصابة بأمراض القلب الرئيسية مثل النوبات والسكتات الدماغية.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن دراسة علمية عالمية كبيرة تجرى منذ 2011، حول فوائد حبوب زيت السمك الصحية، مشيرة إلى نتائجها ستعرض خلال اجتماع للجمعية الأميركية للقلب في نوفمبر المقبل.

وتابعت “تمت دراسة دواء -فاسكيبا- الذي يحتوي على دهون زيت السمك بعدما تمت الموافقة عليه من طرف إدارة الغذاء والدواء في أميركا”.

ووجدت الدراسة أن هذا النوع من الأدوية، وهو عبوة تحتوي على 120 كبسولة بنحو 311 دولارا، له نتائج إيجابية واضحة على مرضى القلب.

وقالت الصحيفة البريطانية إن أسهم شركة “أمارين” تضاعفت 4 مرات بعد الإعلان عن فوائد تلك الحبوب.

وتشير بعض الدراسات السابقة إلى أنه يمكنك الاستغناء عن وجبات السمك وتعويضها بكبسولات تحتوي على زيت السمك، لوقاية الإنسان من عدة أمراض.

ومعلوم أن الأسماك تعد من الأغذية النافعة للصحة، كما أن الأحماض الأمينية أوميغا-3، الموجودة فيها، مفيدة لسلامة القلب.

وتعتبر أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 90 عاما.

روابط ذات صلة

مؤسسة النقد ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

مؤسسة النقد ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
الجيش الكويتي: سحب أمريكا لبعض بطاريات الباتريوت إجراء روتيني داخلي

الجيش الكويتي: سحب أمريكا لبعض بطاريات الباتريوت إجراء روتيني داخلي
خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل استقبال أهالي منطقة المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات في المنطقة

خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل استقبال أهالي منطقة المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات في المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*