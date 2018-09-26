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‏نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير جامعة حفر الباطن ووكلاء وعمداء الجامعة

‏نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير جامعة حفر الباطن ووكلاء وعمداء الجامعة
http://almnatiq.net/?p=636609
المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في بديوان الإمارة اليوم الأربعاء معالي الدكتور محمد بن فيصل القحطاني مدير جامعة حفر الباطن ووكلاء وعمداء الجامعة بمناسبة العام الدراسي الجديد.
واطلع سموه على خطط واستراتيجيات الجامعة للفترة المقبلة وتحديثها ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأستعرض سموه الأنشطة التي ستنفذها الجامعة بهدف مواءمة مخرجات الجامعة مع احتياجات السوق.
من جانبه شكر القحطاني نائب أمير المنطقة الشرقية على متابعته للجامعة وماتبذله هيئة التدريس سائلاً الله التوفيق لما ييحبه ويرضى.

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