نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي والوفد المرافق معه.

واستعرض سموه أبرز أنشطة الهيئة في المنطقة ومحافظاتها وماتقدمه من جهود توعوية للمحافظة على البيئة.

كما اطلع سموه على تقرير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي بالمنطقة والذي يشتمل على زيارات دورية للمرافق والمنشآت ذات التأثيرات البيئية المحتملة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.

من جانبه شكر معالي الدكتور خليل الثقفي سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة ودعمه المستمر لجهود فرع الهيئة بالمنطقة.