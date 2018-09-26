القباع يرعى حفل تعليم الليث بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (88)

المناطق - عادل الزهراني

رعى محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع صباح اليوم ، الحفل السنوي لإدارة التعليم بمحافظة الليث بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 لتوحيد المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي ، والمساعد للشؤون التعليمية” بنين” الدكتور محمد بن أحمد النعيري، ورئيس قسم النشاط الطلابي ، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة ، والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، بمقر مسرح مجمع النشاط الطلابي .

وأوضح مدير التعليم الليث في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن هذه المناسبة الغالية جاءت لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن ، وتنمية للقيم الوطنية وتذكير بنعم الله على وطننا ومنها الأمن والأمان والاستقرار ، تزامنا مع إطلاق رؤية المملكة ( 2030) وبرنامج التحول الوطني ، المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم و منسوبيه ، كما أن هذه المناسبة فرصة لتعزيز عمق الولاء وصدق الانتماء وقوة التلاحم بين الشعب والقيادة في ظل مسيرة البناء والتنمية والعطاء، التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات التنموية، لافتا إلى أن ما حظي به التعليم من دعم سخي من ولاة الأمر حفظهم الله وكان له أبلغ الأثر في إحداث تطور كبير على مستوى المناهج والتجهيزات والمباني التعليمية و الكوادر البشرية العاملة في الميدان .

ورفع ” الحازمي ” التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، سائلاً الله عز وجل أن يديم على البلاد والعباد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والازدهار، مشيدا بما يقدمه أبطال القطاعات العسكرية المرابطين في الحد الجنوبي من تضحيات و بطولات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن ومقدساته وثرواته .

من جانب آخر اشتمل الحفل على العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة وإلقاء العديد من القصائد الشعرية والكلمات الخطابية المعبرة من طلاب مدارس المحافظة، وتقديم لوحات إنشادية وعروض وطنية ، كما صاحب الحفل معرضا فنيا اشتمل على العديد من الأعمال الوطنية التشكيلية من إعداد الطلاب والمعلمين ، بالإضافة إلى الرسومات والمجسمات المعبرة ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والولاء والانتماء للوطن وللقيادة الرشيدة .