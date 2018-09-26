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“بلدي الرياض” يتابع مطالب سكان حي المهدية مع أمانة العاصمة وهيئة تطوير الرياض

“بلدي الرياض” يتابع مطالب سكان حي المهدية مع أمانة العاصمة وهيئة تطوير الرياض
http://almnatiq.net/?p=636624
المناطق - الرياض

أقر المجلس البلدي لمدينة الرياض التنسيق مع أمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بخصوص مشكلات حي المهدية، الذي يشكو سكانه من قلة مداخل الحي.

وأكد الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض أن المجلس رفع مطالب المواطنين خلال لقاء موسع لأعضائه مع مسؤولي هيئة تطوير الرياض، شمل عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن البلدي، ومناقشة مشكلات عدد من أحياء العاصمة.

وأشار العريدي أن المقترحات تضمنت إنشــاء جســر بيــن حي المهديــة ولبــن جهــة جنــوب الغــرب علــى امتــداد شــارعي ينبــع وعســير باعتبارهمــا يصبــان علــى الدائــري الغربــي، وتوسيع مدخل حي المهدية الرئيس، إضافة إلى ربط طريق المهدية بطريق الملك خالد من جهة الشرق، وإنشاء جسر بين المهدية وعرقة من جهة الشمال.

وأوضح رئيس بلدي الرياض أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات، ومن أبرزها تزويد هيئـة تطويـر الريـاض المجلـس البلـدي بإفـادة عـن الحلـول المطروحـة لمعالجـة وضــع مداخــل حــي المهديــة، مؤكدا أن المجلس يتابع عن كثب مطالب ومقترحات المواطنين بحي المهدية مع الأمانة وهيئة تطوير الرياض، وذلك حسب التوصيات التي أقرها المجلس بشأن تطوير جنوب وغرب العاصمة، ومن أبرزها مدخل الحي، إضافة إلى المطالب الأخرى، مبينا أن المجلس يعمل على متابعة ما يتعلق بالخدمات البلدية مع الأمانة، وكذلك باقي الخدمات مع الجهات المعنية الأخرى كشركة الكهرباء، وشركة المياه، وشركة الاتصالات، ومرور العاصمة خلال الفترة القادمة.

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