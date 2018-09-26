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لرفع مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات

صحة عسير تنفذ ورشة عمل ” الوقاية من الخثرات الوريدية “

صحة عسير تنفذ ورشة عمل ” الوقاية من الخثرات الوريدية “
http://almnatiq.net/?p=636627
المناطق - عسير

انطلقت صباح اليوم الأربعاء ورشة عمل (الوقاية من الخثرات الوريدية ) بحضور سعادة مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور يحيى آل شويل ، و التي تعقد لمدة يومين بفندق قصر أبها و بحضور 120 من الأطباء و فريق التمريض العاملين بمستشفيات منطقة عسير.

وأوضح الدكتور آل شويل أن هذه الورشة تعد الأولى من نوعها في منطقة عسير ، و تهدف إلى رفع مستوى و إلتزام الممارسين الصحيين بسياسات و إجراءات العمل المعتمدة للوقاية من الخثرات الوريدية داخل المنشآت الصحية إضافة إلى تعزيز الممارسات الصحية المبنية على أسس علمية .

فيما يتخلل البرنامج الذي يعقد على مدى يومين عدد من المحاضرات و المناقشات العلمية في اغلب التخصصات الطبية التي يقدمها مجموعة من المحاضرين المتميزين في التخصصات الطبية ذات العلاقة كطب الباطنية ، و الجراحة ، و طب العناية المركزة ، و جراحة الاوعية الدموية ، و طب امراض الدم ، و جراحة العظام ، و طب المخ و الاعصاب ، و جراحة السمنة ، و طب النساء و الولادة ، و كذلك جوانب في الخدمات التمريضية.

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