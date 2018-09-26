‏الأمير أحمد بن فهد يستقبل وزير الإعلام

المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد.

واستعرض سمو نائب أمير الشرقية مع معالي وزير الإعلام عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإعلام ووسائله المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير الخطاب الإعلامي وتوحيد الرسالة، وتنظيم مزيد من الدورات التدريبية والتطويرية لمنسوبي الإمارة.

وأكد سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ حريصان كل الحرص على تحقيق الأمانة والمصداقية في أداء وسائل الإعلام لدورها، وقيامها بنقل الحقائق والأخبار بكل شفافية.

وثمن سمو نائب أمير الشرقية الجهود التي تبذلها وزارة الإعلام لمواكبة التطور والنقلة النوعية التي تعيشها بلادنا في المجالات كافة.

من جانبه وجه معالي الدكتور عواد العواد الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وحرصه واهتمامه بالإعلام والإعلاميين في المنطقة، سائلاً الله العلي القدير دوام السداد والتوفيق للجميع.