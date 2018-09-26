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أمير منطقة جازان يشكر القيادة على طرح المرحلة الثالثة من مشروع محطة تحلية الشقيق

أمير منطقة جازان يشكر القيادة على طرح المرحلة الثالثة من مشروع محطة تحلية الشقيق

منطقة جازان

أمير منطقة جازان يشكر القيادة على طرح المرحلة الثالثة من مشروع محطة تحلية الشقيق

أمير منطقة جازان يشكر القيادة على طرح المرحلة الثالثة من مشروع محطة تحلية الشقيق
http://almnatiq.net/?p=636636
المناطق -فضة عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على طرح عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي على المستثمرين ومنها: “المرحلة الثالثة من مشروع تحلية مياه الشقيق , وزيادة السعة التصميمية حسب الطلب على المياه لتصل إلى 450 ألف متر مكعب في اليوم .
وأكد سمو أمير منطقة جازان في تصريح بهذه المناسبة أن مشروع توسعة محطة الشقيق سيسهم في تعزيز الأمن المائي لجميع محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان ، وسيلبي كافة احتياجات المنطقة من المياه المحلاة، مما سيكون له الأثر الكبير في ايصال مياه التحلية لمختلف المواقع بالمحافظات والمراكز .
ونوه الأمير محمد بن ناصر ، بما يجده قطاع المياه بوجه خاص ومشروعات المنطقة التنموية بوجه عام كغيرها من مناطق وطننا العزيز من القيادة الرشيدة ، داعياً الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفقهما لما فيه الخير للوطن والمواطن.

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