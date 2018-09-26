الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يستقبل وفد من طلاب مدارس الجبيل الصناعية

المناطق - محمود القاضي

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور / مصلح بن حامد العتيبي في مكتبه صباح اليوم الأربعاء 16 محرم 1440هـ، وفداً من طلاب مدارس الهيئة الملكية بالجبيل بمناسبة اليوم الوطني الـثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية.

حيث قدم الطلاب لسعادته هدية تذكارية بهذه المناسبة تمثلت في لوحة فنية تحمل شعار اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية تم تلوينها بسواعد الطلاب حباً وولاءً لهذا الوطن العظيم .

واستعرض الطلاب عدداً من المبادرات التي نفذتها مدارس الهيئة الملكية بالجبيل بعد أن أقامت المدارس 270 فعالية بمناسبة اليوم الوطني، استهدفت فيها الطلاب والمعلمين والمجتمع.

حيث نفذت مدرسة الفناتير الابتدائية مبادرة وطن أخضر وذلك خلال توزيع 1000 شتلة نباتية على أولياء الأمور ومنسوبي وطلاب المدرسة ، بهدف تنمية القيم الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة مع تعزيز الشراكة المجتمعية التي تؤدي إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بالمنازل.

ومن جانب آخر نظمت مدرسة الفاروق المتوسطة مبادرة عدسة الفاروق الوطنية حيث أنشأت المدرسة عدسة خاصة باليوم الوطني عبر تطبيق سناب شات يمكن الاستفادة منها في جميع أنحاء العالم، وقد شهدت مشاركات من جنسيات مختلفة في دول متعددة.

ونفذت مدرسة العلا الثانوية مبادرة شاركنا شعورك بالإضافة الي زيارة المرضى المنومين والكادر الطبي في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل لتقديم باقات الورد والتهنئة بمناسبة اليوم الوطني يرافقها كتابة لمشاعرهم في جدارية اليوم الوطني الإلكترونية.

بالإضافة إلى توزيع الهدايا والأعلام والقبعات المزينة باللون الأخضر على منسوبي المدارس ، وتقديم عروضاً مرئية عن أبرز الإنجازات الوطنية يرافقها العديد من المسابقات الوطنية التي تهدف لغرس روح المواطنة في نفوس الناشئة وتفعيل دور الإذاعة المدرسية والفسح بإقامة مهرجان وطني بحضور الفرق الترفيهية .

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات تزامناً مع احتفالات بقية مناطق المملكة بهذه المناسبة الكريمة والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب في التعبير عن حبهم لهذا الوطن الغالي .