الاتحاد يحقق أول نقطة في الدوري بتعادله مع الوحدة

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حقق فريق الاتحاد أول نقطة له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بتعادله مع الوحدة بهدفين لكل منهما ، اليوم ، في الجولة الرابعة من المسابقة .

وسجل هدفي الوحدة إيمري كولاك وريناتو شافيز جونيور في الدقيقتين 34 و60، فيما سجل هدفي الاتحاد عبد العزيز العرياني وكارلوس فيلانويفا في الدقيقتين 53 و58 ، ليرفع الاتحاد رصيده بنقطة واحدة بالمركز الرابع عشر خلف فريقي الباطن والرائد، فيما رفع فريق الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس .

