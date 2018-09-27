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الاتحاد يحقق أول نقطة في الدوري بتعادله مع الوحدة

الاتحاد يحقق أول نقطة في الدوري بتعادله مع الوحدة
http://almnatiq.net/?p=636668
المناطق - واس

حقق فريق الاتحاد أول نقطة له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بتعادله مع الوحدة بهدفين لكل منهما ، اليوم ، في الجولة الرابعة من المسابقة .
وسجل هدفي الوحدة إيمري كولاك وريناتو شافيز جونيور في الدقيقتين 34 و60، فيما سجل هدفي الاتحاد عبد العزيز العرياني وكارلوس فيلانويفا في الدقيقتين 53 و58 ، ليرفع الاتحاد رصيده بنقطة واحدة بالمركز الرابع عشر خلف فريقي الباطن والرائد، فيما رفع فريق الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس .

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