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هل تعلم أن الدماغ يرتبط مباشرة بالمعدة والأمعاء ؟ إليك هذه الدراسة

هل تعلم أن الدماغ يرتبط مباشرة بالمعدة والأمعاء ؟ إليك هذه الدراسة

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هل تعلم أن الدماغ يرتبط مباشرة بالمعدة والأمعاء ؟ إليك هذه الدراسة

هل تعلم أن الدماغ يرتبط مباشرة بالمعدة والأمعاء ؟ إليك هذه الدراسة
http://almnatiq.net/?p=636677
المناطق - وكالات

كشفت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة ديوك الأمريكية عن وجود سلسلة من الخلايا العصبية تربط المعدة والأمعاء مباشرة بالدماغ.

وتفيد مجلة Science Mag الأمريكية، بأن العلماء حصلوا على ما يثبت أن المعدة والأمعاء والدماغ تنظم اتصالات سريعة مباشرة فيما بينها خلال ثوان معدودة.

وكانت نتائج دراسات سابقة قد بينت أنه لتشكيل اتصالات بين الجهاز الهضمي والدماغ تلزم 10 دقائق. ولكن نتائج الدراسة الجديدة تشير إلى وجود “عدة طرق تستخدمها الخلايا المعوية للاتصال السريع بالدماغ”.

كما أن العلماء اكتشفوا نوعا جديدا من الخلايا العصبية في أقسام الدماغ، تضمن توفير قناة لنقل المعلومات بسرعة فائقة، ما يساعد في اكتشاف السموم في الجسم بسرعة، ولكن هذه الفرضية بحاجة إلى إثبات.

ويضم الجهاز الهضمي للإنسان من 100 مليون خلية عصبية، تنشط وتسمح بنقل المعلومات إلى الدماغ. فمثلا، عند تناول الطعام، ترسل خلايا المعدة والأمعاء إلى الدماغ معلومات عن كمية الغذاء التي يحتاجها الجسم. ويعتقد العلماء أن وجود هذه الاتصالات بين الجهاز الهضمي والدماغ، يفسر لماذا يحسّن الطعام في معظم الحالات شعور الإنسان.

كما يشير الباحثون إلى أن نتائج دراستهم تؤكد على أن تحفيز العصب المبهم بالتيار الكهربائي يساعد فعلا في علاج المصابين بحالات الاكتئاب الشديد.

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