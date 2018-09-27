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عقوبات إيران تبقي النفط فوق 80 دولارا للبرميل

عقوبات إيران تبقي النفط فوق 80 دولارا للبرميل
http://almnatiq.net/?p=636680

تراجعت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات أمريكية زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، لكن انخفاضا وشيكا في صادرات إيران أبقى العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل ليظل على مسار تحقيق خامس مكسب فصلي على التوالي.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 53 سنتا إلى 81.34 دولار للبرميل في التسوية، بعدما صعد إلى 82.55 دولار أمس الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا في التسوية إلى 71.57 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر أيلول بالمقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

ووفقا للبيانات، تراجع استهلاك مصافي النفط من الخام 901 ألف برميل يوميا.

تفرض الولايات المتحدة عقوبات لوقف صادرات النفط من إيران من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. والخسارة المتوقعة في الإمدادات الإيرانية عامل رئيسي في موجة ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

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