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نائب أمير مكة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي الشهيد صابر حباس

نائب أمير مكة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي الشهيد صابر حباس

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نائب أمير مكة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي الشهيد صابر حباس

نائب أمير مكة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي الشهيد صابر حباس
http://almnatiq.net/?p=636688
المناطق - مكة المكرمة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد صابر أحمد حباس الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.
وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام يتقدمهم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي والذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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