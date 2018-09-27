وزارة الدفاع تعلن وظائف في قيادة القوات البرية

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع (قيادة القوات البرية) عن توفر عدد من الوظائف على برنامج تشغيل وصيانة عربات ومعدات القوات البرية بسلاح الصيانة وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– معلم (عدد 1)

– مترجم (عدد 2)

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الجامعية (إنتظام) في تخصصات الترجمة أو تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها أو الأدب الإنجليزي.

– أن تكون لديه القدرة والرغبة للعمل كمترجم أو معلم.

– لا يمانع نهائياً من تنفيذ المهام داخل أو خارج المملكة.

– أن يكون قادراً على الترجمة الشفهية (الفورية، التتبعية، التقابلية).

– يفضل من لديه خبرة سابقة وخصوصاً في المجال العسكري.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية مرفقاً بها وثيقة التخرج إلى البريد الإلكتروني: Smudafie@rslf.gov.sa في موعد أقصاه (أسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.

تفاصيل أكثر