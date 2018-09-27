احدث الأخبار

الرياض تحتضن أول مؤتمر دولي للتحكيم الدولي
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوجه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء على مدار اليوم
أبرز المواد
 موقع سفر أم شركة طيران.. أين تحصل على أرخص الرحلات الجوية عبر الإنترنت؟
أبرز المواد
 خادم الحرمين في مسجد قباء بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 أول اختبار سرعة بين “نوت 9” وآيفون XS Max.. وإليكم النتيجة
أبرز المواد
 السعودية ترفع ناتجها المحلي 430 % خلال 48 عاما
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تعلن وظائف في قيادة القوات البرية
أبرز المواد
 ماتيس: الأسلحة النووية الروسية تشكل التهديد الرئيسي للولايات المتحدة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي الشهيد صابر حباس
منطقة مكة المكرمة
 320.3 مليار ريال المساعدات والتبرعات السعودية للخارج خلال 25 عاما
أبرز المواد
 عقوبات إيران تبقي النفط فوق 80 دولارا للبرميل
أبرز المواد
 هل تعلم أن الدماغ يرتبط مباشرة بالمعدة والأمعاء ؟ إليك هذه الدراسة
أبرز المواد
الرياض تحتضن أول مؤتمر دولي للتحكيم الدولي

الرياض تحتضن أول مؤتمر دولي للتحكيم الدولي

أبرز المواد
خادم الحرمين يوجه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء على مدار اليوم

خادم الحرمين يوجه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء على مدار اليوم

أبرز المواد
موقع سفر أم شركة طيران.. أين تحصل على أرخص الرحلات الجوية عبر الإنترنت؟

موقع سفر أم شركة طيران.. أين تحصل على أرخص الرحلات الجوية عبر الإنترنت؟

أبرز المواد
خادم الحرمين في مسجد قباء بالمدينة المنورة

خادم الحرمين في مسجد قباء بالمدينة المنورة

أبرز المواد

السعودية ترفع ناتجها المحلي 430 % خلال 48 عاما

السعودية ترفع ناتجها المحلي 430 % خلال 48 عاما
http://almnatiq.net/?p=636696
المناطق - الرياض

فيما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية خلال العام الجاري إلى 1.9 في المائة، رفعت السعودية ناتجها المحلي منذ عام 1970 حتى عام 2017 (48 عاما)، بنحو 4.3 مرة، أي بنسبة 430 في المائة.

وارتفعت قيمة الناتج المحلي السعودي من نحو 484.4 مليار ريال في عام 1970، إلى 2565.6 مليار ريال العام الماضي، وذلك حسب البيانات المتوافرة.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإنه من عام 1970 حتى 2017، بلغ عدد السنوات التي نما فيها الاقتصاد السعودي أعلى من عدد السنوات التي سجل فيها انكماشا، حيث ارتفع في 33 عاما مقابل انكماشه 14 عاما.

وبلغ متوسط نسبة نمو الناتج المحلي في الـ 33 عاما نحو 8.3 في المائة، أما الأعوام التي سجل فيها تراجعا بلغ متوسط الانخفاض 6 في المائة.

وفيما يخص أكبر قيمة سجلها الاقتصاد السعودي خلال الـ 48 عاما كانت في عام 2016، حيث بلغت قيمته نحو 2.588 تريليون ريال، تلاه عام 2017 بنحو 2.565 تريليون ريال، ثم عام 2015 بقيمة 2.445 تريليون ريال، وعام 2013 بقيمة 2.359 تريليون ريال، فعام 2012 بقيمة 2.297 تريليون ريال، تلاه عام 2011 بقيمة 2.179 تريليون ريال.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية تعافى في الربع الأول من عام 2018، بعد أن سجل انكماشا للمرة الأولى في ثمانية أعوام في 2017 بفعل خفض إنتاج النفط.

روابط ذات صلة

الرياض تحتضن أول مؤتمر دولي للتحكيم الدولي

الرياض تحتضن أول مؤتمر دولي للتحكيم الدولي
خادم الحرمين يوجه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء على مدار اليوم

خادم الحرمين يوجه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء على مدار اليوم
موقع سفر أم شركة طيران.. أين تحصل على أرخص الرحلات الجوية عبر الإنترنت؟

موقع سفر أم شركة طيران.. أين تحصل على أرخص الرحلات الجوية عبر الإنترنت؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*