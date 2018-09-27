السعودية ترفع ناتجها المحلي 430 % خلال 48 عاما

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فيما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية خلال العام الجاري إلى 1.9 في المائة، رفعت السعودية ناتجها المحلي منذ عام 1970 حتى عام 2017 (48 عاما)، بنحو 4.3 مرة، أي بنسبة 430 في المائة.

وارتفعت قيمة الناتج المحلي السعودي من نحو 484.4 مليار ريال في عام 1970، إلى 2565.6 مليار ريال العام الماضي، وذلك حسب البيانات المتوافرة.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإنه من عام 1970 حتى 2017، بلغ عدد السنوات التي نما فيها الاقتصاد السعودي أعلى من عدد السنوات التي سجل فيها انكماشا، حيث ارتفع في 33 عاما مقابل انكماشه 14 عاما.

وبلغ متوسط نسبة نمو الناتج المحلي في الـ 33 عاما نحو 8.3 في المائة، أما الأعوام التي سجل فيها تراجعا بلغ متوسط الانخفاض 6 في المائة.

وفيما يخص أكبر قيمة سجلها الاقتصاد السعودي خلال الـ 48 عاما كانت في عام 2016، حيث بلغت قيمته نحو 2.588 تريليون ريال، تلاه عام 2017 بنحو 2.565 تريليون ريال، ثم عام 2015 بقيمة 2.445 تريليون ريال، وعام 2013 بقيمة 2.359 تريليون ريال، فعام 2012 بقيمة 2.297 تريليون ريال، تلاه عام 2011 بقيمة 2.179 تريليون ريال.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية تعافى في الربع الأول من عام 2018، بعد أن سجل انكماشا للمرة الأولى في ثمانية أعوام في 2017 بفعل خفض إنتاج النفط.