أول اختبار سرعة بين “نوت 9” وآيفون XS Max.. وإليكم النتيجة

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http://almnatiq.net/?p=636700
المناطق - وكالات

أثبتت نتائج الاختبارات، التي أجراها خبراء، حول سرعة الهاتف “غالاكسي نوت 9” مقارنة مع الجهاز الجديد لشركة أبل الأميركية “iPhone XS Max”، تفوق الأخير وبفارق كبير.

وقال موقع “BGR” المختص بأخبار التقنية إن آيفون X كان يعاني قليلا من البطء في تنفيذ مختلف العمليات، مشيرا إلى أن الهاتف كان يشتغل بنظام iOS 11. وأضاف “أصبح الأمر مختلفا الآن بوجود نظام iOS 12 في هاتف أبل الجديد” بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز”.

وتابع “الجهاز الجديد (iPhone XS Max) لا يعاني مشاكل في ذاكرة الوصول العشوائي “RAM”، ولا فيما يتعلق بالأداء والسرعة”. وهو يعتمد على معالج A12 Bionic المؤلف من 6 نوى معالجة.

ويجري خبراء الهواتف الذكية عدة اختبارات لمقارنة سرعة الهواتف الصادرة حديثا، ومعرفة كفاءتها ومدى قوتها.

وأجرت قناة “SuperSaf TV” اختبارا بين سرعة ” XS Max” و”نوت 9″، من خلال فتح عدد من التطبيقات وتشغيلها في الآن نفسه، فوجدت أن هاتف الشركة الأميركية حقق انتصارا ساحقا على نظيره الكوري الجنوبي.

وقال المصدر “بالرغم من اعتماد نوت 9 على ذاكرة سعتها 6 غيغابايت، مقارنة مع 4 غيغابايت في XS Max، إلا أن غالاكسي عانى كثيرا في هذا الاختبار”.

وأضاف “الأمور بدأت بشكل جيد، لكن تعقدت مع نوت 9، بعدما تم فتح عدد من التطبيقات.. الحقيقة أن هاتف سامسونغ يعاني حين يتعرض لضغط في العمل.. وهو أمر لا يجب أن نراه في جيل الهواتف الذكية لعام 2018”.

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