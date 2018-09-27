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خادم الحرمين في مسجد قباء بالمدينة المنورة

خادم الحرمين في مسجد قباء بالمدينة المنورة

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خادم الحرمين يوجه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء على مدار اليوم

خادم الحرمين يوجه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء على مدار اليوم
http://almnatiq.net/?p=636710
المناطق - واس

صرح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وجه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء للصلاة فيه على مدار اليوم .
ورفع سموه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على دوام رعايته وعنايته بالمدينة المنورة واهتمامه ـ أيده الله ـ بكل ما ينفع الإسلام والمسلمين ، مؤكداً في ذات السياق أنه سيتم العمل فوراً مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لتحقيق التوجيه الكريم بحيث تتاح الفرصة للصلاة في مسجد قباء على مدار اليوم بدءًا من غرة شهر ربيع الأول١٤٤٠ هـ بإذن الله .

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خادم الحرمين في مسجد قباء بالمدينة المنورة

خادم الحرمين في مسجد قباء بالمدينة المنورة

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