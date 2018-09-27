مدرب الاتحاد : الفريق قدم مستويات رائعة والقادم سيكون أفضل

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أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بندر باصريح أن فريقه كان يستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط خلال مباراته أمام الوحدة، مشيرا إلى أن القادم سيكون أفضل.

وحصد الاتحاد أول نقطة له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، بعد التعادل مع الوحدة بهدفين لمثلمها، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وقال باصريح، في تصريحات عقب نهاية المباراة، إن فريقه قدم مستويات رائعة، مقدما الشكر للاعبيه على أدائهم أمام الوحدة ، وأضاف كنا الأحق بالفوز والقادم سيكون أفضل، وجميع اللاعبين قدموا الأداء المطلوب خلال المباراة”.

من جهته أوضح اللاعب فيلانويفا في تصريحاته عقب نهاية المباراة، إن بندر باصريح المدير الفني للاتحاد، لم يقيده في مركز معين داخل أرضية الملعب ، وأفاد فيلانويفا بعدم رضاه عن نتائج الاتحاد خلال الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الدوري لا يزال طويلا، ولابد من اتحاد كافة المنتسبين للنادي من أجل العودة إلى المسار الصحيح .