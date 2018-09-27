الدوري الفرنسي.. ليون ومرسيليا يلحقان بليل إلى الوصافة

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لحق كل من ليون ومرسيليا ، بليل إلى الوصافة بفوز الأول الكبير على مضيفه ديجون 3-صفر، والثاني على ضيفه ستراسبورغ 3-2، وخسارة الثالث أمام مضيفه بوردو صفر-1 اليوم في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع كل من ليون ومرسيليا رصيده الى 13 نقطة بفارق الأهداف أمام ليل، وهما استغلا أيضا تعثر مونبلييه أمام مضيفه كاين 2-2.

وفاز باريس سان جرمان حامل اللقب على رينس بأربعة أهداف مقابل ليبتعد بالصدارة برصيد 8 نقاط .

وحقق أميان فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه رين 2-1 ، وتعادل نيم مع ضيفه غانغان صفر-صفر .