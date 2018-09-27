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موبايلي تعلن عن توفر وظائف إدارية

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موبايلي تعلن عن توفر وظائف إدارية

موبايلي تعلن عن توفر وظائف إدارية
http://almnatiq.net/?p=636719
المناطق - الرياض

أعلنت شركة موبايلي عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة في مقرها بالرياض بمجال (المالية والمحاسبة وتقنية المعلومات).

وجاءت الوظائف والشروط كالتالي:

– أخصائي تنفيذ المعاملات المالية (Financing Transaction Execution Specialist Professional)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (محاسبة، مالية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

– مدير إدارة السيولة والتوقعات المالية (Director Liquidity management & Projections)
المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة، مالية) مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال المالية وتمويل البنوك.

– مدير عام المالية (General Manager Financing)
المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة، مالية، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

– مدير تخطيط وإيصال البنية التحتية الداخلية لموبايلي (Director Mobily IT Infrastructure Planning and Delivery)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة تقنية المعلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

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