هل جلد الدجاج “صحي” .. دراسة جديدة تحسم الجدل !

المناطق - وكالات

أشارت دراسة حديثة إلى أن جلد الدجاج المشوي والمطهو بصورة كاملة، يحتوي على حمض الزيت أو حمض الأوليك، ولهذا الحمض عدة فوائد كتحسين القدرات العقلية، ومساعدة الدماغ على تأدية وظائفه وتقوية الذاكرة.

وتشير التوقعات إلى أن تلك الدراسة قد تحسم الجدل الدائر حول خطورة تناول جلد الدجاج المشوي الذي يفضله الكثيرون حول العالم، ويحذر من خطورته الأطباء بشكل دائم.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة الغادريان البريطانية، إن جلد الدجاج ليس بهذه الخطورة، إذ إنه يحتوي على دهون صحية، وإن هذا الحمض المفيد به هو حمض ذهني «أوميغا – 9» أحادي الإشباع.

ولكن حذرت الدراسة أيضا من الإفراط في تناوله، فالتوازن دائما هو الحل السليم لتجنب العديد من المخاطر. كما توصي الدراسة بشدة بعدم تناول جلد الدجاج المشوي في الزيت، أو في درجات حرارة عالية، لأن ذلك غير صحي.

وفي سياق متصل، كان خبراء الصحة في جامعة هارفارد البريطانية، قد أفادوا في دراسة لهم عام 2016 بأن «الاستهلاك المعتدل لجلد الدجاج لا يؤذي الصحة على الإطلاق، ويوفر العديد من الفوائد الصحية».