طقس اليوم .. إليكم التفاصيل

المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها ، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وشمال غرب المملكة قد تهطل منها أمطار متفرقة ، كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. في حين يستمر الطقس رطب على السواحل الغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.