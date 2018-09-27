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فيديو مذهل.. البرق يضيء سماء الحرم المكي

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فيديو مذهل.. البرق يضيء سماء الحرم المكي

http://almnatiq.net/?p=636744
المناطق - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، مقاطع فيديو تظهر عواصف رعدية أضاءت سماء الحرم المكي، في مكة المكرمة.

ونشر حساب مركز العاصفة على “تويتر” فيديو التقط من باحة الحرم المكي الشريف، ويظهر الرعد وهو يشكل على ما يبدو أعمدة طويلة تربط الأرض بالسماء بصورة متتابعة خلال ثوان معدودة.

ونشر حسب إمارة مكة الرسمي على “تويتر” فيديوهات أخرى تظهر أمطارا غزيرة صاحبت العاصفة الرعدية وهطلت على المدينة المقدسة.

من جانبهم، نشر مغردون سعوديون فيديوهات لسقوط الأمطار الغزيرة في مدينة الطائف المجاورة، والبرق يضيء سماءها.

وحذرت إمارة منطقة مكة المكرمة مستخدمي طريق مكة المكرمة-الطائف من هطول أمطار غزيرة في عدة مواقع، وفق تغريدة لها على “تويتر”.

وفي مطلع سبتمبر الجاري، نفذت إدارة الدفاع المدني في مكة المكرمة، خطة طوارئ، تضمنت نشر الوحدات في مناطق محددة، إثر هطول الأمطار على العاصمة المقدسة.

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