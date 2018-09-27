ترامب : أوقفت الهجوم على منطقة إدلب السورية بتغريدة!

ترامب : أوقفت الهجوم على منطقة إدلب السورية بتغريدة!

أبرز المواد
الكشف عن موعد انطلاق رحلات الركاب بقطار الحرمين!

الكشف عن موعد انطلاق رحلات الركاب بقطار الحرمين!

أبرز المواد
“الشورى” يحسم توصية سفر المرأة دون اشتراط ولي الأمر!

“الشورى” يحسم توصية سفر المرأة دون اشتراط ولي الأمر!

أبرز المواد
6 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي يتحولون إلى مستثمرين وملاك مشاريع

6 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي يتحولون إلى مستثمرين وملاك مشاريع

أبرز المواد

علاج جديد يحد من وفيات مرضى السرطان

علاج جديد يحد من وفيات مرضى السرطان
http://almnatiq.net/?p=636753
المناطق - الرياض

نجح علاج مناعي تنتجه شركة “أسترازينيكا” في تقليل خطر وفيات مرضى سرطان الرئة خلال مرحلته المتوسطة قرابة الثلث في إطار دراسة سريرية، ما يعزز من فكرة استخدام العلاج في مراحل مبكرة من المرض.

وتعد هذه البيانات مشجعة بعد أن أجيز عقار “إمفينزي” في أوروبا هذا الأسبوع وتم إطلاقه تجاريا بنجاح في الولايات المتحدة استنادا إلى قدرته على إبطاء تقدم المرض.

وباعتباره السبب الرئيسي في الوفيات الناجمة عن السرطان، فإن سرطان الرئة يمثل الفرصة الأكبر للشركات التي تسعى لاستغلال قوة العلاجات المناعية الحديثة، حسب ما نشرته سكاي نيوز.

وقال رئيس النشاط التجاري المتعلق بعلوم الأورام في شركة “أسترازينيكا”، ديفيد فريدريكسون، إن نتائج الدراسة ستكون “مهمة” في الإقبال على الدواء، الذي يتوقع أن يطرح في 40 سوقا بحلول نهاية العام.

وعلى الرغم من أن “أسترازينيكا” أعلنت في مايو أن إمفينزي نجح في إنقاذ أرواح، لكن حجم النتائج الإيجابية، التي ظهرت في التجربة السريرية لم يكشف إلا الثلاثاء في المؤتمر الدولي لسرطان الرئة في تورنتو.

ونشرت النتائج أيضا على الإنترنت في دورية (نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين) الطبية.

روابط ذات صلة

ترامب : أوقفت الهجوم على منطقة إدلب السورية بتغريدة!

ترامب : أوقفت الهجوم على منطقة إدلب السورية بتغريدة!
الكشف عن موعد انطلاق رحلات الركاب بقطار الحرمين!

الكشف عن موعد انطلاق رحلات الركاب بقطار الحرمين!
“الشورى” يحسم توصية سفر المرأة دون اشتراط ولي الأمر!

“الشورى” يحسم توصية سفر المرأة دون اشتراط ولي الأمر!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*