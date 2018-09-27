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وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
http://almnatiq.net/?p=636762
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن طرح وظائف (للرجال) في مدينة (الأحساء) بالمسميات والشروط التالية:

– فني المكتبة التقنية (Technical Library Technician)
المتطلبات: الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنة وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية (Computer Aided Design Operator)
المتطلبات: دبلوم تقني مع خبرة سنتين في إصدار الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد والرسومات الهندسية، وإجادة اللغة الإنجليزية.

– مهندس كهربائي (Electrical Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس هندسة كهربائية مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 1440/1/23هـ.

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