الرباعية الدولية تناقش الوضع في غزة

المناطق - وكالات

التقى مبعوثو اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة آفاق مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية والحالة على الأرض، خاصة في غزة.

وقال بيان صادر عن الاجتماع نشره مكتب خدمة العمل الخارجي في بروكسل، إن المبعوثين عبروا عن قلقهم العميق من استمرار التصعيد في غزة، معربين عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة لمنع المزيد من التصعيد وتمكين الحكومة الفلسطينية في غزة ومعالجة جميع الاحتياجات الإنسانية من خلال لجنة الارتباط الخاصة.

ورحب المبعوثون وفق البيان بتكليف الممثل الخاص الجديد للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، سوزانا تيرستال.