طلاب وطالبات جامعة حائل يحتفلون باليوم الوطني

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احتفلت جامعة حائل باليوم الوطني الثامن والثمانون بالعرضة السعودية وأوبريت منارة العز، يوم الأربعاء (26 سبتمبر 2018م) على مسرح كلية المجتمع بالمدينة الجامعية، برعاية معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وحضور الدكتور سعود بن عيسى النايف وكيل جامعة حائل، والدكتور زيد بن مهلهل الشمري وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماجد بن محيا الحيسوني وكيل جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي، وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة، وأعضاء هيئة التدريس وحضور كبير من الطلاب.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب سلطان العازمي، ثم عرض لأفلام من إنتاج إدارة الإعلام الجامعي ضمن مشاركتها في اليوم الوطني، ثم قدَّم طلاب الجامعة أوبريت وطني بعنوان “منارة العز” من إنتاج عمادة شؤون الطلاب.

إلى ذلك، ألقى معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل كلمةً، هنأ فيها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز حفظه الله.

وتحدث معاليه عن قيم المواطنة ودور الجامعات في تعزيز الهوية الوطنية، ومشيرًا إلى أن المواطنة انتماء، وهي ما تنعكس على تصرفاتنا وممارساتنا، ومضيفًا علينا العمل وفق أسس الوحدة والمواطنة والولاء للوطن وقيادته والمحافظة على مكتسباتنا، والشعب السعودي أثبر أن لديه من الولاء أكثر بكثير مما كان يتوقع الأعداء، وحاولوا خلال السنوات الماضية لشق الصف إلا أن ذلك زادنا تماسكًا مع قيادتنا الحكيمة.

ثم ألقى كلمة طلاب جامعة حائل، الطالب عبدالرحمن مسند، والذي أكد فيها بأن كل طالب جامعي في السعودية يرفع رأسه شموخًا وفخرًا بما تحقق في قطاع التعليم الجامعي، وقال، إننا شاهدون على هذا التطور المتسارع في التعليم الجامعي والذي تحقق بفضل الله ثم بفضل ما يحظى به التعليم العام والجامعي من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.

وفي السياق ذاته، نظمت الجامعة حفلًا في مجمع كليات الطالبات بمناسبة اليوم الوطني 88، على مسرح مركز المؤتمرات، برعاية الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر وكيلة جامعة حائل لشؤون الطالبات، وحضور وكيلات الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطالبات.

وألقت الدكتورة آل عامر كلمةً قالت فيها، إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل مواطن سعودي، وقالت إن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، مؤمنين بدور المرأة السعودية وتمكينها وتيسير سبل النجاح في كافة ميادين العمل.

وبعد ذلك، قالت الدكتورة ذهب بنت نايف الشمري المشرفة على وكالة شؤون الطالبات، إن المملكة تعيش أزهى عصورها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، برؤية ثاقبة قادرة على التطوير والتغيير، ورؤية أتاحت الفرصة للشباب لرسم مستقبل البلاد.

وفي ختام الحفل، أعلنت أسماء الفائزين والفائزات في 17 جائزة، وتم حجب جائزة أفضل مقال لدى الطالبات لعدم تحقيق المعايير، والفائزون والفائزات هم “طلال الرشيدي، وعبدالله الجبرين، وسلمان الرشيدي، وعبدالعزيز الشمري، وعبدالله عصام، وفهد الشمري، وعبدالمجيد السلماني وعبدالدايم المحيسن، وأمجد العنزي”، “أثير العنزي، وأثير العوفي، وتهاني الشمري، وغيداء أبو قرين، وأمل العنزي، وصبا الشمري، وجدان العنزي”.

واختتمت فعاليات اليوم الوطني بأداء العرضة السعودية.