‏ 5405 مخالفة لقرار توطين أنشطة الملابس الجاهزة

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ضبطت فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جولاتها بمشاركة عددا من الجهات الحكومية لمتابعة قرار توطين منافذ البيع في نشاط الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، 475 مخالفة لقرار التوطين وأخرى تتعلق بسوق العمل، من خلال 5405 زيارة ميدانية تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ بدء تطبيق قرار التوطين مطلع العام الهجري الحالي.

وأسفرت الجولات التفتيشية، عن التزام 4306 منشآت بقرار التوطين، في حين بلغ عدد المنشآت الغير ملتزمة بالقرار 504 منشآت، بينما بلغت مخالفات التوطين 360 مخالفة، و115 مخالفة أخرى، و887 إنذارا، في حين وصلت المنشآت المغلقة 595 منشأة.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في تاريخ 01/03/1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 01/05/1440هـ.

وقد اعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابطhttps://goo.gl/RYBMBf

كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.