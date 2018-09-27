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“الشورى” يحسم توصية سفر المرأة دون اشتراط ولي الأمر!
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المناطق_الرياض

كشفت مصادر عن إسقاط مجلس الشورى التوصية التي تطالب بتمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن ولي أمرها، وذكرت المصادر أن التوصية حصلت على 43 صوتًا، وعارضها 58، ولم يصوت 23 عضوًا.
مبادئ الشريعة الإسلامية
وأوضحت المصادر أن التوصية تؤكد أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على إعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها، كما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والمادة 36 من النظام التي نصت على أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
منع سفر المرأة
وتابعت المصادر بحسب “عكاظ”، كما أن منع سفر المرأة دون موافقة ولي أمرها غير قانوني ويتعارض مع “نظام وثائق السفر”، إذ نصت الفقرة الـ2 من المادة الـ6 من النظام على أنه “لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة”.

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