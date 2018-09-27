6 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي يتحولون إلى مستثمرين وملاك مشاريع

المناطق_الرياض

تمكن أكثر من 6 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي من الالتحاق بسوق العمل من خلال العمل الريادي والمشاريع الإنتاجية، مستغنين بذلك عن المعاش الضماني الشهري، وذلك خلال العام الميلادي الحالي 2018م.

وتقدم منظومة والتنمية الاجتماعية مجموعة من المحفزات والممكنات التي تساعد مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة من الاستثمار في سوق العمل وامتلاك مشاريع خاصة.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، إن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها ضمن برنامج التحول الوطني، والذي يهدف إلى تمكين المواطنين من منظومة الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم مجموعة من المحفزات التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة.

وأشار الدكتور الشافي إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي تهدف الى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى التنموية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، مبينا أن وكالة الضمان في الوزارة قامت بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التي تستهدف تمكين فئات الضمان في سوق العمل.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية قروض ميسرة للمستفيدين تصل إلى 300 ألف ريال بالإضافة الى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية طوال حياة المشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى للمستفيدين من الضمان للبدء بمشاريعهم الخاصة.

يذكر أن الوزارة قد عرضت على مواقعها الإلكتروني مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة للضمان والتي تتضمن مجموعة من المحفزات للراغبين من المستفيدين البدء بنشاط تجاري منها استمرار صرف المعاش الضماني لمدة لا تقل عن ستة أشهر من بدء النشاط وجواز دفع مساعدة مقطوعة للمستفيد الذي يمضي عام كامل من بدء النشاط بالإضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل.