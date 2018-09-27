الكشف عن موعد انطلاق رحلات الركاب بقطار الحرمين!

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كشف مسؤول في قطار الحرمين عن أن رحلات الركاب ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ستبدأ يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر القادم، وذلك من خلال 8 رحلات في الاتجاهين أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد حتى نهاية السنة الميلادية، على أن يتم رفع العدد إلى 12 رحلة.

الموقع الإلكتروني

وأكد المسؤول أن الحجز وشراء التذاكر سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني للمشروع والذي سيتم إطلاقه قريباً، أو من المحطة عبر أجهزة أو مكاتب بيع التذاكر، وفقًا لـ”عكاظ”.

رحلات مباشر

وأوضح أنه سيكون هناك رحلات مباشر للمدينة المنورة من مكة والعكس، ورحلات أخرى مرورًا بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مشيرًا إلى إلى وجود خصم ٥٠% على أسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها لمدة ٦٠ يومًا.