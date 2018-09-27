موجة سخرية بعد وصف شقيق أمير قطر لـ”تميم” بالبعير

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أثار الشيخ “جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني”، موجة واسعة من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن وصف شقيقه أمير قطر، الشيخ تميم، بـ”البعير” بقصد مدحه.

وكان الشيخ جوعان، نشر صورة لشقيقه تميم وهو يلقي كلمتة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وعلّق عليها ببيت شعر قال فيه: “‏بعيرنا الهادر مكول وعقّار … وإلا التوى بركاب بدوً كسرها”.

وطغت السخرية والتعليقات الطريفة على هذا البيت على الردود الكثيرة على تغريدة جوعان في حسابه الرسمي بموقع على موقع التواصل “تويتر”.