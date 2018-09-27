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تكريم “السعودية للكهرباء” بمدينة الأمير سلطان الطبية لدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية

تكريم “السعودية للكهرباء” بمدينة الأمير سلطان الطبية لدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=636846
المناطق - الرياض

كرٌم مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة، اللواء دكتور سليمان المالك، الشركة السعودية للكهرباء خلال رعايتها خيمة ترفيهية توعوية في مدينة الأمير سُلطان الطبية العسكرية، وذلك بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.

 

وكانت “السعودية للكهرباء” قد أقامت، أول أمس الثلاثاء، خيمية ترفيهية توعوية في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية انطلاقاً من دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم الجهود التوعوية الصحية ومساندة المرضى، والمشاركة في تنظيم الفعاليات التثقيفية في هذا القطاع الحيوي.

 

وعبر الأستاذ حمود بن عوده الغبيني، نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة في “السعودية للكهرباء”، عن سعادته بتكريم اللواء المالك، مُشيداً في الوقت نفسه بالدور البارز الذي تقوم به مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الطبية العسكرية، ودعمها لجهود الشركة في رعاية الخيمة الترفيهية، وهو ما أسهم في نجاحها، وتكريم عدد من المرضى والمنومين بالمدينة، وتقديم الهدايا للأطفال.

 

وأكد الغبيني أن “السعودية للكهرباء” لا تتوانى عن دعم أي جهود من شأنها تعزيز الوعي الصحي في المجتمع، والارتقاء بفئاته المختلفة، والعمل إلى جانب الجهات المتخصصة في تقديم فعاليات توعوية تُسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تعزيز هذه الجهود، لافتاً إلى أن مشاركة العديد من الإدارات والأقسام الطبية أسهم في نجاح الخيمة الترفيهية وتقديم فقرات توعوية لجميع الفئات

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