جامعة الملك خالد تنظم المؤتمر الوطني الثالث لكليات الحاسب و المعلومات في الجامعات السعودية

المناطق - أبها

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي المؤتمر الوطني الثالث لكليات الحاسب و المعلومات في الجامعات السعودية , وذلك خلال الفترة 28-29 من الشهر الجاري الموافق 8-9 أكتوبر 2018 , وذلك بفندق قصر أبها .

ويهتم المؤتمر بتبادل خبرات التعلم والتعليم والبحث العلمي بجميع التخصصات الحاسوبية , وعرض أحدث الأبحاث والمستجدات في تعليم الحاسب الآلي على المستوى الجامعي لسائر المهتمين ،كما يقدم منصةً علميةً لمشاركة قصص النجاح في الجوانب التعليمية والأبحاث العلمية بين كليات الحاسب الآلي في المملكة العربية السعودية , ومناقشة المشكلات التعليمية المتعلقة بتقديم البرامج الدراسية في الحاسب الآلي , كما يهتم المؤتمر بالموضوعات العلمية المتقدمة و التي تخدم المملكة.

ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى أداء كليات الحاسب والمعلومات بالجامعات السعودية من خلال الأفكار والتجارب المشتركة, وتعزيز مفهوم المنظومة التعليمية , واستعراض الممارسات الناجحة في القضايا الأكاديمية والإدارية المشتركة , وتطوير المناهج والخطط الدراسية بما يتوافق مع المعايير الدولية وسوق العمل ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي , وطرح أفكار ومساهمات تدعم برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس في كليات الحاسب والمعلومات , وتعزيز دورها في تصميم وتطوير مناهج الحاسب في التعليم العام , وفتح باب الشراكة والتعاون في المجالات التخصصية بين الكليات وشركات تقنية المعلومات الكبرى.

يشار إلى أنه سيقام ضمن فعاليات المؤتمر مسابقة البرمجة الوطنية الثالثة في المملكة العربية السعودية” NC3 “، والتي تهدف لتعزيز الإبداع والعمل الجماعي والابتكار في بناء برامج جديدة، وتمكين الطلاب لاختبار قدراتهم على الأداء تحت الضغط. وستتبع المسابقة ضوابط مسابقة البرمجة الجماعية الدولية (ACM International Collegiate Programming Contest- (ICPC. حيث يمثل كل جامعة فريقان مكونان من ثلاثة طلاب ويحاولان حل ثمانية أو أكثر من مسائل البرمجة المعقدة , والتي تحاكي الواقع، حيث يجب حل جميع هذه المسائل خلال خمس ساعات فقط.