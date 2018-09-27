حصول (24) سعوديا وسعودية على الرخصة الدولية للمعارض

المناطق - الرياض

حصل 24 متدربا سعوديا على التدريبي للرخصة الدولية في إدارة المعارض(CEM) ، بعد اجتيازهم جميع الاختبارات الخاصة بهذه الرخصة الدولية مع نهاية الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الحاصلين على هذه الرخصة في منطقة الشرق الاوسط من (2) الى 26 ليصبح معظمهم سعوديين بنسبة 92% .

أوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق بن عبدالرحمن العيسى أن المملكة أول دولة في الشرق الأوسط يعقد بها البرنامج، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي الذي احتضنته مدينة الرياض للمرة الأولى، تم برعاية البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وتنظيم الأكاديمية السعودية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات (IAEE) ومعهد الادارة العامة، مؤكدا أن المملكة باتت تحتل مكانة جديدة على خارطة الشهادات الإحترافية في صناعة الاجتماعات العالمية.

ورفع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات شكره للجنة الاشرافية للبرنامج برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على متابعتهم وحرصهم على انجاز جميع المبادرات المتعلقة بتطوير القدرات البشرية السعودية لتصبح من مصادر الدعم الرئيسية لصناعة الاجتماعات.

وبارك العيسى الحاصلين على الرخصة الدولية، مؤكدا أنهم الأوائل من حصلوا عليها في المملكة، وأصبحوا محترفين سعوديين دوليين في إدارة المعارض، وعدد أسماءهم كما يلي: احمد علي السويلم، أسامة عبدالرحمن الانصاري، تيسير محمد المفرج، محمد مشاري المشاري، حمود مناحي العصيمي، خالد عبدالله الزهراني، خالد وليد الودعاني، ركان بن صالح البصيلي، ريم عبدالرحمن الداود، زياد عبدالعزيز حسن، زياد عبدالله الوهيبي، صالح عبدالعزيز السياري، عبدالعزيز عمر الزيد، عبدالله نزال الطالب، عبدالله خالد الدريس، علي فراج الشهري، عمار خليفة العقل، لؤي عبدالعزيز المقوشي، نورة عبدالله الشيحان، نوف إبراهيم السعيدان، نوف منصور أبو شنق، نوير مشاري المشاري، هدى حسن القحطاني، هيفاء محمد المطيري.