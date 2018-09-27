أمانة الاحساء .. تبدأ بتركيب ” الجسور مسبقة الصنع ” لمشروع تقاطع الضلع الشرقي

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أكد أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم على بذل الأمانة جهودها في زيادة وتيرة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها وضرورة الاخذ بجودة المخرجات التنفيذية، ومنها مشروع تطوير تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله “الضلع الشرقي”، مشيراً الى ان الأمانة ممثلة بوكالة المشاريع تقوم في الفترة الراهنة وبالتنسيق مع مرور الاحساء بتركيب الجسور مسبقة الصب والاجهاد “الكَمرات” بواسطة رافعة هيدروليكية ونقلها من موقع التجهيز عبر فترات زمنية يومية ( تبدأ الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساسة صباحاً) ، وفي أيام العطلة الأسبوعية من 7 صباحاً وحتى 12 ظهراً، ويأتي هذا التنظيم الزمني لنقل الجسور المسبقة الصنع نظير تقاطعها مع الطريق الرئيسي وتفادياً لعرقلة حركة السير أوقات الذروة المرورية.

جاء ذلك خلال جولته الدورية على المشروع امس الخميس 17 محرم، وتفقده لسير الأعمال وفق الخطة المعتمدة التي تتطلب المزيد من الاعمال المستقبلية ليتم إنجازه، مردفاً حديثه ويبلغ طول ” الكَمرا” الواحدة 30 متراً وبوزن يقارب الـ 71 طناً، أي مايزيد عن 21800 طن لكامل الجسور في المشروع.

في حين أشار وكيل الأمين للمشاريع المهندس هشام العوفي الى ان مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله “الضلع الشرقي” هو عبارة عن إنشاء جسر بطول 1800 متر مع الطرق المرتبطة به بـ 4 مسارات لكل اتجاه وتنفيذ عناصر السلامة وتصريف السيول، وكذلك تنفيذ طرق خدمة إلى جانبي الجسر مع أرصفة ومواقف سيارات وإشارة ضوئية أسفل التقاطع لتنظيم الحركة المرورية بجميع الاتجاهات مع تكسية أعمدة الجسر، وتركيب أحدث أعمدة الإنارة (led) أسفل الجسر لإظهاره بصورة جمالية، مضيفاً .. وهذا المشروع يُعد مكملاً لما تقوم به الأمانة من مشاريع تطويرية، حيث سيُساهم في توفير حلول مرورية تمشياً مع أحدث النظم المتبعة عالمياً وتسهيلاً لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطع، والحفاظ على السلامة العامة لشاغلي المنطقة والزائرين من ناحية التصميم والكفاءة .