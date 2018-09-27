احدث الأخبار

وزير العدل : جميع الناس والطبقات وأتباع الأديان سواسية أمام أحكام الشريعة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يغادر المدينة المنورة متوجهاً إلى الرياض
أبرز المواد
 قطاع توزيع المياه يناقش استراتيجية المشروع البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة
أبرز المواد
 ابداع بلدية محافظة البدع في انشاء ملعب كرة قدم للشباب
أبرز المواد
 “البيئة” تصدر تراخيص لـ 20 مشروعاً في الزراعة المائية خلال العام 2018
أبرز المواد
 شرطة تبوك تقبض على عمالة مخالفة تقوم بصناعة التبغ وأنواعه
أبرز المواد
 مقياس كفايات المعلمين والمعلمات يقيس مدى تحقق الحد الأدنى من معايير مهنة التدريس
أبرز المواد
 45 موقع تم زراعتها بالأشجار بمشاركة 331 متطوعا ضمن مبادرة #نزرعها_لننعم_بها بمدن الحاضرة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. تبدأ بتركيب ” الجسور مسبقة الصنع ” لمشروع تقاطع الضلع الشرقي
أبرز المواد
 حصول (24) سعوديا وسعودية على الرخصة الدولية للمعارض
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تنظم المؤتمر الوطني الثالث لكليات الحاسب و المعلومات في الجامعات السعودية
منطقة عسير
 تكريم “السعودية للكهرباء” بمدينة الأمير سلطان الطبية لدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية
أبرز المواد
وزير العدل : جميع الناس والطبقات وأتباع الأديان سواسية أمام أحكام الشريعة

وزير العدل : جميع الناس والطبقات وأتباع الأديان سواسية أمام أحكام الشريعة

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يغادر المدينة المنورة متوجهاً إلى الرياض

خادم الحرمين الشريفين يغادر المدينة المنورة متوجهاً إلى الرياض

أبرز المواد
قطاع توزيع المياه يناقش استراتيجية المشروع البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة

قطاع توزيع المياه يناقش استراتيجية المشروع البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة

أبرز المواد
ابداع بلدية محافظة البدع في انشاء ملعب كرة قدم للشباب

ابداع بلدية محافظة البدع في انشاء ملعب كرة قدم للشباب

أبرز المواد

45 موقع تم زراعتها بالأشجار بمشاركة 331 متطوعا ضمن مبادرة #نزرعها_لننعم_بها بمدن الحاضرة

45 موقع تم زراعتها بالأشجار بمشاركة 331 متطوعا ضمن مبادرة #نزرعها_لننعم_بها بمدن الحاضرة
http://almnatiq.net/?p=636862
المناطق - الدمام

واصلت الفرق العاملة بمبادرة التشجير بالمنطقة الشرقية ( #نزرعها_لننعم_بها ) التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية قبل ثلاثة أسابيع، أعمال التشجير وفق الجداول المعدة مسبقا، والتي تتماشى مع حملة معالجة التشوه البصري (#تحسين_المشهد_الحضري) (#كذا_أحلى)، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة كافة أمانات المملكة والبلديات.

وكشفت الأمانة أن المواقع التي تم تشجيرها بمدن الحاضرة فقط، بلغت حتى نهاية الأسبوع الحالي 45 موقعا، وكانت موزعة بين حديقة ومسجد وشارع وممشى, وشارك في أعمال التشجير للأسبوع الأخير، ما مجموعه 331 متطوعا ومتطوعة في كل من الدمام والخبر والظهران.

وأوضحت بأن عدد الأشجار المغروسة بلغ 8395 شجرة بين أشجار ظل وأشجار مثمرة، خصصت لساحات المساجد, وبلغت نسبة الأشجار المغروسة 17% من العدد المستهدف في المرحلة الأولى للمبادرة في مدن حاضرة الدمام وهو 50000 شجرة وشتلة، ليصبح العدد الاجمالي في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية 100000 ألف شجرة، وهو العدد المستهدف لهذه المبادرة.

وأشارت الى أن الأسبوع الثالث من المبادرة شهد تفاعل العديد من المتطوعين من كل فئات المجتمع والجهات الرسمية وغيرها كالمدارس الحكومية والخاصة, كما شارك هذا الأسبوع مجموعة من رجال الأعمال، من أعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية يتقدمهم عبدالحكيم العمار رئيس مجلس الإدارة في تشجير أحد المواقع بالدمام معربين عن دعمهم لمبادرة أمانة الشرقية وللمتطوعين.

وقالت أن فرق التطوع ستباشر أعمال التشجير خلال اليومين القادمين بمواقع جديدة وبتوسع أكبر مع تحسن الأجواء ستحددها إدارات الزراعة في البلديات الفرعية بالمدن الثلاث بحاضرة الدمام وهي الدمام والخبر والظهران, وذلك بهدف تسريع الإنجاز والوصول لعدد 20 موقعا في الأسبوع.

روابط ذات صلة

وزير العدل : جميع الناس والطبقات وأتباع الأديان سواسية أمام أحكام الشريعة

وزير العدل : جميع الناس والطبقات وأتباع الأديان سواسية أمام أحكام الشريعة
خادم الحرمين الشريفين يغادر المدينة المنورة متوجهاً إلى الرياض

خادم الحرمين الشريفين يغادر المدينة المنورة متوجهاً إلى الرياض
قطاع توزيع المياه يناقش استراتيجية المشروع البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة

قطاع توزيع المياه يناقش استراتيجية المشروع البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*