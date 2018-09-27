45 موقع تم زراعتها بالأشجار بمشاركة 331 متطوعا ضمن مبادرة #نزرعها_لننعم_بها بمدن الحاضرة

المناطق - الدمام

واصلت الفرق العاملة بمبادرة التشجير بالمنطقة الشرقية ( #نزرعها_لننعم_بها ) التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية قبل ثلاثة أسابيع، أعمال التشجير وفق الجداول المعدة مسبقا، والتي تتماشى مع حملة معالجة التشوه البصري (#تحسين_المشهد_الحضري) (#كذا_أحلى)، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة كافة أمانات المملكة والبلديات.

وكشفت الأمانة أن المواقع التي تم تشجيرها بمدن الحاضرة فقط، بلغت حتى نهاية الأسبوع الحالي 45 موقعا، وكانت موزعة بين حديقة ومسجد وشارع وممشى, وشارك في أعمال التشجير للأسبوع الأخير، ما مجموعه 331 متطوعا ومتطوعة في كل من الدمام والخبر والظهران.

وأوضحت بأن عدد الأشجار المغروسة بلغ 8395 شجرة بين أشجار ظل وأشجار مثمرة، خصصت لساحات المساجد, وبلغت نسبة الأشجار المغروسة 17% من العدد المستهدف في المرحلة الأولى للمبادرة في مدن حاضرة الدمام وهو 50000 شجرة وشتلة، ليصبح العدد الاجمالي في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية 100000 ألف شجرة، وهو العدد المستهدف لهذه المبادرة.

وأشارت الى أن الأسبوع الثالث من المبادرة شهد تفاعل العديد من المتطوعين من كل فئات المجتمع والجهات الرسمية وغيرها كالمدارس الحكومية والخاصة, كما شارك هذا الأسبوع مجموعة من رجال الأعمال، من أعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية يتقدمهم عبدالحكيم العمار رئيس مجلس الإدارة في تشجير أحد المواقع بالدمام معربين عن دعمهم لمبادرة أمانة الشرقية وللمتطوعين.

وقالت أن فرق التطوع ستباشر أعمال التشجير خلال اليومين القادمين بمواقع جديدة وبتوسع أكبر مع تحسن الأجواء ستحددها إدارات الزراعة في البلديات الفرعية بالمدن الثلاث بحاضرة الدمام وهي الدمام والخبر والظهران, وذلك بهدف تسريع الإنجاز والوصول لعدد 20 موقعا في الأسبوع.