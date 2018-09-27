ابداع بلدية محافظة البدع في انشاء ملعب كرة قدم للشباب

تبوك :علي العميري - تصوير :فهد الطرفاوي

أنهت بلدية محافظة البدع مؤخراً إنشاء ملعب لكرة القدم مغطى بالنجيل الصناعي ، ومحاطاً ببلدورة خارجية، وكذلك محاطاً بمضمار خارجي لممارسة رياضة المشي والجري، و تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 50.000 متر مربع وتم تجهيزه وفق المواصفات الفنية المتعارف عليها ليكون جاهزاً لشباب لمزاولة هوايتهم المفضلة ومتنفساً لهم في منظر إبداعي .

وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد بن عطاالله التويجري لـ ( لجوال منطقة تبوك وصحيفة المناطق ) بأن البلدية انتهت من إنشاء ملعب كرة القدم لفئة الشباب بمواصفات وجودة عالية وذلك بجهود ذاتية من البلدية .

وأضاف التويجري أنه يوجد بالساحات مدرجات تتسع لعدد 4000 شخص تقريبا مزودة بمظلات ، وكما أنه يوجد غرف لتغيير الملابس ودورات مياه، ومواقف سيارات ، كما يوجد في الملعب ” 50 “جهاز لياقة بدنية ، وبناء الاجسام.

وذكر التويجري أن الملعب يخدم المحافظة بشكل كبير، ويعتبر هذا الملعب الأول من تصميمه بالمحافظات ، ويمكن أن يستفيد منه أهالي المحافظة بأن يكون موقعا لاحتفالات المحافظة ودورات شبابية، كما أنه يمكن أن يخدم مدارس المنطقة.

وختم حديثه المهندس التويجري داعياً الجميع إلى المحافظة على الملعب والمملتلكات العامة كافة ، حيث أنها وضعت خدمة لهم ولشغل أوقات فراغهم بما يعود بالنفع عليهم.