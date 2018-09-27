قطاع توزيع المياه يناقش استراتيجية المشروع البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة

المناطق - الرياض

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في شركة المياه الوطنية بالرياض ورشة عمل بعنوان “استراتيجية الإدارة البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة”، اليوم الخميس 17 محرم 1440 الموافق 27 سبتمبر 2018 بالمركز الرئيس لشركة المياه الوطنية بالرياض، وذلك برعاية وحضور الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، وبمشاركة عدد من المسؤولين في إدارة القطاعات والمناطق بالشركة، إضافة إلى مندوبي الشركات المتعاقد معها لمشاريع تقييم المحطات ونظام الإدارة البيئية ونخبة من المختصين.

من جانبه، أوضح المهندس ماجد الرويلي مدير عام إدارة البيئة بقطاع توزيع المياه، أن ورشة العمل ناقشت مشروعين تم اعتمادهما، الأول هو مشروع تقييم محطات المعالجة واستعراض مستوى التقدم في هذا المشروع، أما المشروع الثاني هو مشروع النظام البيئي لمحطات المعالجة، واستعراض خطة عمل إنجازه.

وقال الرويلي:” إن عدد محطات معالجة الصرف الصحي المنفذة في المملكة (117) محطة بطاقة تصميمية تفوق سعتها (5) ملايين متر مكعب يومياً”.

وبيّن الرويلي أن ورشة العمل سلطت الضوء على أهمية المشاريع في رفع مستوى تقديم الخدمة بالمملكة، فضلاً عن مساهمتها في رفع أداء المحطات من ناحية رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المنتج بالإضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية، والاهتمام بتقليل الأثر البيئي للمحطات.

وأكد الرويلي أن مشروع الإدارة البيئية يهدف إلى تأهيل جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي للحصول على شهادة الأيزو (14001ISO )، التي ستساهم في رفع فرص الاستثمار في مجال بيع المياه المعالجة والتخلص من الحمأة المنتجة من المحطات.

وذكر مدير عام إدارة البيئة بقطاع توزيع المياه أنه يجري العمل على إنشاء (31) محطة جديدة بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ أكثر من (1.2) مليون متر مكعب يومياً، مبيناً أنه من المتوقع دخولها الخدمة تباعاً خلال السنوات المقبلة حتى نهاية عام 2020م.

الجدير بالذكر أن قطاع المياه في المملكة يعمل بوتيرة متسارعة لتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق الالتزام البيئي وفق أهداف ومبادرات برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030، وذلك من خلال حزمة من مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها في مناطق المملكة المختلفة.