الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتسلم الإصدار الأول لتقرير إسهام الرئاسة في تحقيق الأمن الفكري

المناطق - الرياض

تسلم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري بالرئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الإصدار الأول لتقرير الرئاسة العامة في إسهامها في تحقيق الأمن الفكري، الذي سلمه مدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة الشيخ أحمد بن محمد بلعوص.

وذلك وفقاً لمهمات الرئاسة وواجباتها في جانب الأمن الفكري والتي تتضمن العناية بالحث على لزوم الجماعة واجتماع الكلمة وتأصيل مبدأ السمع والطاعة لولاة أمرنا -حفظهم الله- والمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته.

ومن أولويات ما تنهى عنه الفرقة وشق عصا الطاعة، والتحذير من الجماعات الإرهابية والأفكار الضالة المنحرفة وتحذير المجتمع منها ومن دعاتها.

وقد حرصت الرئاسة العامة على أن تكون خططها وبرامجها ومناشطها في جانب الأمن الفكري وفق عمل مؤسسي يواكب الرؤية الطموحة للمملكة (٢٠٣٠)، وبتعاون وتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في جميع مناطق المملكة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله.

وقد تضمن التقرير تنفيذ ٩٤ جلسة حوارية ومحاضرة علمية، و٤٢ برنامجاً تدريبياً وورشة عمل، و٣٢ ملتقى للأمن الفكري مع المعارض المصاحبة، وتوزيع أكثر من ٤٦٢ ألف وسيلة توعوية مقروءة ومسموعة، بالإضافة إلى عدد ٤ برامج وقائية وتوجيهية، تم تنفيذها من خلال وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة وإدارات وفروع الرئاسة العامة، بإشراف ومتابعة معالي الرئيس العام.