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فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ ينفذ مبادرة لأطفال وأسر شهداء الواجب بمناسبة اليوم الوطني

فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ ينفذ مبادرة لأطفال وأسر شهداء الواجب بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=636906
المناطق - ينبع

نفذ أمس فريق السلام السعودي للبحث والأنقاذ بمحافظة ينبع بمناسبة اليوم الوطني مبادرة لأطفال وأسر شهداء الواجب تحت شعار ( الوطن يمجد ذكراهم ) وذلك بحضور وكيل محافظ ينبع الأستاذ عايض بن سعيد أل مشيط وعدد من المسئولين حيث تضمن حفل المبادرة حفل خطابي تضمن كلمات وقصائد وفي ختام الحفل تم توزيع الدروع التذكارية والهدايا للأطفال وأسر الشهداء وأكد مشرف فريق السلام السعودي للبحث والأنفاذ بمحافظة ينبع الأستاذ / عبد الله الغامدي تأتي هذه المبادرة الإنسانية كخدمة مجتمع ومن باب المسئولية الاجتماعية وفي الختام قدم وكيل محافظ ينبع شكره لأعضاء فريق السلام على هذه المبادرة متمنيا لهم التوفيق

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