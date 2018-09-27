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ندوة وطنية ومعرض للمقتنيات في المعهد العلمي بوادي الدواسر بمناسبة اليوم الوطني

ندوة وطنية ومعرض للمقتنيات في المعهد العلمي بوادي الدواسر بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=636918
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

عقد المعهد العلمي بمحافظة وادي الدواسر، يوم أمس ندوة علمية وطنية بمناسبة اليوم الوطني الــ 88 للمملكة ، تحت عنوان ” اهتمام القيادة الرشيدة بالشخصية السعودية وسبل تعزيزها في ضوء رؤية المملكة 2030 ، تناول فيها المتحدثين بها مدير المعهد فيصل بن بادي الدوسري ، ووكيل المعهد سالم شعيب آل حميد ، عددٍ من المحاور ومن ابرزها أثر اهتمام قادة المملكة ببناء الإنسان السعودي وتنمية هويته الوطنية وتعزيز شخصيته المميِّزة له ، وسمات الشخصية السعودية وخصائصها ومقومات تميزها، ومن أهمها الإيمان الراسخ بالله تعالى، والاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، والتزام الوسطية والاعتدال، والسمع والطاعة والولاء لولاة الأمر والالتفاف حولهم، وامتثال القيم الإسلامية والوطنية وصدق الانتماء للوطن، والحفاظ على الهوية والفخر بالموروث، ونبذ الفرقة والغلو والتطرف والإرهاب، والبعد عن التفريط والجفاء، والانطلاق نحو تحقيق النجاح المحفز للبناء والإتقان، والأخذ بأسباب التقدم ومواكبة روح العصر، وتقديم صورة جميلة عن الوطن وحسن تمثيلة في الخارج ، كما تناولا عوامل استمرار هذه السمات وتماسكها وذلك بالالتزام بالعقيدة الصحيحة ونهج الوسطية والاعتدال والثبات عليهما، والاعتزاز بالنهج السعودي المبارك، والحفاظ على الوحدة الوطنية وقوة تماسكها، والعناية باللغة العربية كرمز للهوية، والحرص على استدامة المودة والتسامح والإخاء في المجتمع، واستمرار الإيجابية والعمل الجاد، والتصدي للأخطار والمهددات كالغلو والتطرف والانحراف والمخدرات، والظواهر السلبية كالتعصب الرياضي وضعف الاهتمام بالزي السعودي ونحوها.

وكان المعهد قد أقام ونفذ العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني ، حيث نظم زيارة لطلاب المعهد الى قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالمحافظة ، واقام دوري رياضي في كرة القدم بالمناسبة ، ونظم معرضاً للمقتنيات الشعبية التي تشتهر بها المحافظة ، وتفعيل الإذاعة الصباحية بما يخدم المناسبة.

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