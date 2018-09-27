عبور 4 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة الحديدة

المناطق - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، 4 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى محافظة الحديدة تحمل على متنها 70 طنًا و 560 كيلو غرامً من المواد الطبية (الأدوية).

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لمشاريع المركز التي يقدمها لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز، التي بلغت 277 مشروعًا في مختلف المجالات.