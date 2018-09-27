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كلية التربية بوادي الدواسر تقيم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 88

كلية التربية بوادي الدواسر تقيم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 88
http://almnatiq.net/?p=636924
وادي الدواسر - شاجع الدوسري
أقامت كلية التربية بمحافظة وادي الدواسر صباح اليوم (الخميس) الموافق ١٧-١-١٤٤٠ ه احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية اشتمل على عدد من البرامج الثقافية والتاريخية، بحضور عميد الكلية الدكتور ماجد بن علي الشريدة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ، وذلك في مسرح الكلية.
وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ، ثم تحدث عميد الكلية الدكتور ماجد الشريدة قائلا ” ان حب الوطن لا يعادله شيء وأن هذه هي المشاعر الصادقة النابعة من قلوب أبناء الوطن في هذا اليوم المجيد فرحاً وسروراً وابتهاجاً بما تحقق للوطن، فمن مهبط الوحي وأرض الرسالة من سفوح جبالها وعبر أراضيها ومن قلوب أبنائها تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الثامن  والثمانين تعبيراً وانتماءً وواجباً مما يدعونا لتأمل ذكرى عزيزة علينا لنستلهم من ملحمة التوحيد والبناء الذي قادها وحمل زمامها المؤسس الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه”.
عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي عن مسيرة وطن  ثم قصيدة شعرية عن المملكة واوبريت قدمه محمد البشي ومحمد بارز ، تخلل ذلك تقديم فقرات اسأله وأجوبة عن اليوم الوطني.
وفي ختام الحفل قام عميد الكلية الدكتور ماجد الشريدة بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة أفضل مقال عن حب الوطن متقدما بالشكر لوحدة الأنشطة الطلابية بالكلية على حسن التنظيم .

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