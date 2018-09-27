مدير عام تعليم الطائف يدشن مشروع الإصلاح التربوي “وفاق”

الطائف - عادل الزهراني

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية العمل بروح الفريق وبناء جسور الثقة بين الرئيس والمرؤوس، وتحمل المسؤولية وبناء الذات وفق المعطيات الإيجابية في ظل وجود قدوات ونماذج تفاؤلية في حياة المحيطين بنا. وحل النزاعات والخلافات التي قد تعيق العمل ونشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات . جاء ذلك خلال افتتاحه اللقاء الأول لمنسقي ومنسقات مشروع الإصلاح التربوي “وفاق” وذلك على مسرح الإدارة بالفيصلية للبنين وعبر الشبكة في مسرح الإدارت النسائية للمنسقات بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية وعدد من مديري ومديرات الادارات والمشرفين والمشرفات التربويات .

وتقوم فكرة المشروع وفاق على على أساس تكامل المجتمع التعليمي ، لمعالجة الأزمات التربوية ونشر ثقافة التسامح وتقبل الرأي والرأي الاخر وتحقيق الرضاالكامل للمستفيد(الداخلي والخارجي)

ويعد مشروع وفاق الإصلاح في قضايا الخلافات والمنازعات في المجتمع التعليمي بأنواعها وخاصة ما يتعلق بـ (المدرسة , المكتب , الادارة ) وتوحيد الاجراءات والخطوات للوصول الى حل اصلاحي يرضي المستفيد وينهي الخلاف القائم ويؤدي الى وحدة الافكار والميول وتحقيق الشعور بالرضا. ثم توالت فقرات اللقاء بعرض الدليل للمنسقين والمنسقات ، وفاق درايف .

يذكر أن المدير العام قد دشن مقر مشروع الإصلاح التربوي (وفاق ) صباح اليوم وتجول بمرافقه وأطلع على أقسامه وما يقدم من خدمات بحضور مستشار المدير العام للقضايا التربوية سعود الشريف وعدد من مديري الادارات والمشرفين ومنسوبي مشروع الإصلاح التربوي (وفاق) .