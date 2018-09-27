احدث الأخبار

بالصور والفيديو.. جموع المصلين تشيع شهيد الواجب الرقيب أول “ال مشيط “
أبرز المواد
 تحقيق جديد يكشف عن وضع مأساوي لعمال ملاعب مونديال 2022 بعد رفض حكومة قطر دفع مستحقاتهم
أبرز المواد
 معلمة تطلق مبادرة تفاعلية لتبسيط رؤية المملكة 2030 لطالبات الابتدائية
أبرز المواد
 أمانة تبوك تصادر أكثر من 30 عربة للباعة المتجولين ضمن حملتها لإزالة مظاهر التشوه البصري
منطقة تبوك
 خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادماً من المدينة المنورة
أبرز المواد
 مدير عام تعليم الطائف يدشن مشروع الإصلاح التربوي “وفاق”
أبرز المواد
 امير تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة الأعلان عن مشروع ” أمالا “
أبرز المواد
 كلية التربية بوادي الدواسر تقيم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 88
أبرز المواد
 عبور 4 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة الحديدة
أبرز المواد
 ندوة وطنية ومعرض للمقتنيات في المعهد العلمي بوادي الدواسر بمناسبة اليوم الوطني
منطقة الرياض
 فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ ينفذ مبادرة لأطفال وأسر شهداء الواجب بمناسبة اليوم الوطني
أبرز المواد
 الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتسلم الإصدار الأول لتقرير إسهام الرئاسة في تحقيق الأمن الفكري
أبرز المواد
بالصور والفيديو.. جموع المصلين تشيع شهيد الواجب الرقيب أول “ال مشيط “

بالصور والفيديو.. جموع المصلين تشيع شهيد الواجب الرقيب أول “ال مشيط “

أبرز المواد
تحقيق جديد يكشف عن وضع مأساوي لعمال ملاعب مونديال 2022 بعد رفض حكومة قطر دفع مستحقاتهم

تحقيق جديد يكشف عن وضع مأساوي لعمال ملاعب مونديال 2022 بعد رفض حكومة قطر دفع مستحقاتهم

أبرز المواد
معلمة تطلق مبادرة تفاعلية لتبسيط رؤية المملكة 2030 لطالبات الابتدائية

معلمة تطلق مبادرة تفاعلية لتبسيط رؤية المملكة 2030 لطالبات الابتدائية

أبرز المواد
أمانة تبوك تصادر أكثر من 30 عربة للباعة المتجولين ضمن حملتها لإزالة مظاهر التشوه البصري

أمانة تبوك تصادر أكثر من 30 عربة للباعة المتجولين ضمن حملتها لإزالة مظاهر التشوه البصري

منطقة تبوك

أمانة تبوك تصادر أكثر من 30 عربة للباعة المتجولين ضمن حملتها لإزالة مظاهر التشوه البصري

أمانة تبوك تصادر أكثر من 30 عربة للباعة المتجولين ضمن حملتها لإزالة مظاهر التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=636943
المناطق - تبوك
تواصل أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة للمتابعة جهودها الحثيثة والمستمرة لمعالجة مختلف مظاهر التشوه البصري وذلك بمنع الباعة المتجولين من البيع العشوائي والمخالف أمام الأسواق والمجمعات التجارية.
وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان, أن الأمانة وخلال الشهرين الماضيين شددت رقابتها الميدانية لمنع انتشار الباعة الجائلين المخالفين وصادرت ما يزيد على (30) عربة بيع متنقلة .
وأهاب المهندس الغبان بالراغبين بممارسة البيع بالاستفادة من المواقع الأربعة التي سبق وأن حددتها الأمانة للباعة الجائلين بجوار ميدان القلم وعلى طريق الملك عبدالله بجوار مستشفى الملك خالد وعلى طريق أبي بكر الصديق وعلى طريق الخليل بن أحمد.

روابط ذات صلة

امير تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة الأعلان عن مشروع ” أمالا “

امير تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة الأعلان عن مشروع ” أمالا “
ابداع بلدية محافظة البدع في انشاء ملعب كرة قدم للشباب

ابداع بلدية محافظة البدع في انشاء ملعب كرة قدم للشباب
شرطة تبوك تقبض على عمالة مخالفة تقوم بصناعة التبغ وأنواعه

شرطة تبوك تقبض على عمالة مخالفة تقوم بصناعة التبغ وأنواعه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*