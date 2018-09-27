أمانة تبوك تصادر أكثر من 30 عربة للباعة المتجولين ضمن حملتها لإزالة مظاهر التشوه البصري

المناطق - تبوك

تواصل أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة للمتابعة جهودها الحثيثة والمستمرة لمعالجة مختلف مظاهر التشوه البصري وذلك بمنع الباعة المتجولين من البيع العشوائي والمخالف أمام الأسواق والمجمعات التجارية.

وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان, أن الأمانة وخلال الشهرين الماضيين شددت رقابتها الميدانية لمنع انتشار الباعة الجائلين المخالفين وصادرت ما يزيد على (30) عربة بيع متنقلة .

وأهاب المهندس الغبان بالراغبين بممارسة البيع بالاستفادة من المواقع الأربعة التي سبق وأن حددتها الأمانة للباعة الجائلين بجوار ميدان القلم وعلى طريق الملك عبدالله بجوار مستشفى الملك خالد وعلى طريق أبي بكر الصديق وعلى طريق الخليل بن أحمد.