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معلمة تطلق مبادرة تفاعلية لتبسيط رؤية المملكة 2030 لطالبات الابتدائية

معلمة تطلق مبادرة تفاعلية لتبسيط رؤية المملكة 2030 لطالبات الابتدائية
http://almnatiq.net/?p=636946
المناطق - عادل الزهراني

أطلقت معلمة بالمرحلة الابتدائية مبادرة لتعريف الطالبات الصغيرات بأبرز المعالم السياحية الوطنية وتبسيط أهداف وخطط رؤية المملكة 2030 لتسهيل فهمها، وذلك بالتزامن مع احتفاء مدارس التعليم العام باليوم الوطني الثامن والثمانين.
وقالت المعلمة أسماء الماضي إن المبادرة تهدف إلى الاعتزاز بالماضي العريق للمملكة وإرثها التاريخي والحضاري والأثري، والنهضة المستقبلية التي ترسمها رؤية 2030، وتعميق مشاعر الحب والولاء للوطن والانتماء إليه، من خلال تثقيف النشء بأهمية السياحة الداخلية والتشجيع عليها بما يناسب ميولهم وقدراتهم، وتعزيز شعور الفخر برؤية 2030 وترسيخ مرتكزاتها.
وأوضحت بأن المبادرة التي تحمل اسم “رحال” عبارة عن مشروع سياحي وطني ثقافي موجه لطلاب المرحلة الابتدائية باستخدام استراتيجيات الملاحظة والتخيل والاستنتاج مع توظيف التقنية بشكل تفاعلي. مشيرة إلى أنه تم اختيار شخصية “سندباد” لتكون شخصية المبادرة التفاعلية حيث تجوب ربوع المملكة مرتدية زيَ المنطقة التي تزورها بشكل يثري الأطفال فكريًا بمعلومات عن تاريخ وجغرافية وطبيعة المناطق والمحافظات والمدن. مضيفة بأن المبادرة تشتمل أيضًا على رحلة للمستقبل الواعد حيث يعرف الأطفال بلغة وطريقة سهلة على رؤية المملكة 2030 وبعض المشاريع والمدن المستقبلية التي ستمكن الوطن من تبوء مكانة رائدة على مستوى العالم بإذن الله.
وأفادت المعلمة أسماء الماضي بأن المبادرة حظيت بتفاعل الوسط التعليمي والطالبات المشاركات وحققت نجاحًا لافتًا في أول عرض لها. متطلعة إلى تطويرها بحيث يتم عمل فلم كرتوني لها يشمل على حلقات متعددة، وتوثيقها في مكتبة الملك فهد الوطنية.

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