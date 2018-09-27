احدث الأخبار

تنفيذ فرضية أمطار وسيول جارفه بوادي نخال
منطقة الباحة
 وفاة شاب وإصابة آخر في حادثين منفصلين بقلوة وبلجرشي
منطقة الباحة
 مبارك الحديبي شاعر الكلمة العذبة والأغنيات الناجحة في -ذمة الله-
أبرز المواد
 المجلس الإشرافي لمركز الوعي الفكري يعقد اجتماعه الأول
أبرز المواد
 وزير الداخلية يمنح نوط الإنقاذ لعدد من ضباط وافراد إدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي
منطقة الباحة
 معالي الرئيس العام : مقومات دولتنا ووطننا عظيمة يجب أن نذكرها ونشكرها ونحافظ عليها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير جامعة الإمام والمشاركين في مؤتمر التعريب الثالث عشر
أبرز المواد
 ختام حافل لبطولة المجد والعلياء لكرة القدم لمتوسطات غرب المدينة
منطقة المدينة المنورة
 تكريم أسر شهداء الواجب منسوبي التخصصي يحتفلون بالوطن بـ 14 فعاليه وطنية
منطقة مكة المكرمة
 المجلس البلدي بمحافظة ضباء يلتقي أعضاء بلدي الوجه ومركز أشواق
منطقة تبوك
 بالصور والفيديو.. جموع المصلين تشيع شهيد الواجب الرقيب أول “ال مشيط “
أبرز المواد
 تحقيق جديد يكشف عن وضع مأساوي لعمال ملاعب مونديال 2022 بعد رفض حكومة قطر دفع مستحقاتهم
أبرز المواد
تنفيذ فرضية أمطار وسيول جارفه بوادي نخال

تنفيذ فرضية أمطار وسيول جارفه بوادي نخال

منطقة الباحة
وفاة شاب وإصابة آخر في حادثين منفصلين بقلوة وبلجرشي

وفاة شاب وإصابة آخر في حادثين منفصلين بقلوة وبلجرشي

منطقة الباحة
مبارك الحديبي شاعر الكلمة العذبة والأغنيات الناجحة في -ذمة الله-

مبارك الحديبي شاعر الكلمة العذبة والأغنيات الناجحة في -ذمة الله-

أبرز المواد
المجلس الإشرافي لمركز الوعي الفكري يعقد اجتماعه الأول

المجلس الإشرافي لمركز الوعي الفكري يعقد اجتماعه الأول

أبرز المواد

المجلس البلدي بمحافظة ضباء يلتقي أعضاء بلدي الوجه ومركز أشواق

المجلس البلدي بمحافظة ضباء يلتقي أعضاء بلدي الوجه ومركز أشواق
http://almnatiq.net/?p=636979
المناطق - تبوك
التقى المجلس البلدي بمحافظة ضباء أمس، أعضاء المجلس البلدي بالوجه ومركز أشواق، لمناقشة الواقع الخدمي، وتطوير آليات التواصل والاطلاع على المشاريع التنموية التي تقوم بلدية ضباء بتنفيذها حالياً.
وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة ضباء سالم البلوي أنه تم خلال اللقاء استعراض لأهم القرارات والمشروعات التي تم تنفيذها وما هو قيد التنفيذ والمشاريع التي لا زالت تحت الدراسة، لافتاً إلى مناقشة عمل المجالس البلدية ودورها الرقابي وشراكتها مع البلديات لتحقيق الأهداف خدمة للشأن العام.
عقب ذلك قام الوفد الزائر بجولة ميدانية على المشروعات القائمة وعلى أهم المعالم في مدينة ضباء، شملت الواجهة البحرية، إضافة إلى زيارة ميناء ضباء البحري ومشاهدة التوسعات التي شهدها ميناء المحافظة منذ افتتاحه في العام 1415هـ، معربين عن شكرهم وتقديرهم لرئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ضباء ولرئيس البلدية على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

روابط ذات صلة

أمانة تبوك تصادر أكثر من 30 عربة للباعة المتجولين ضمن حملتها لإزالة مظاهر التشوه البصري

أمانة تبوك تصادر أكثر من 30 عربة للباعة المتجولين ضمن حملتها لإزالة مظاهر التشوه البصري
امير تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة الأعلان عن مشروع ” أمالا “

امير تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة الأعلان عن مشروع ” أمالا “
ابداع بلدية محافظة البدع في انشاء ملعب كرة قدم للشباب

ابداع بلدية محافظة البدع في انشاء ملعب كرة قدم للشباب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*