المجلس البلدي بمحافظة ضباء يلتقي أعضاء بلدي الوجه ومركز أشواق

المناطق - تبوك

التقى المجلس البلدي بمحافظة ضباء أمس، أعضاء المجلس البلدي بالوجه ومركز أشواق، لمناقشة الواقع الخدمي، وتطوير آليات التواصل والاطلاع على المشاريع التنموية التي تقوم بلدية ضباء بتنفيذها حالياً.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة ضباء سالم البلوي أنه تم خلال اللقاء استعراض لأهم القرارات والمشروعات التي تم تنفيذها وما هو قيد التنفيذ والمشاريع التي لا زالت تحت الدراسة، لافتاً إلى مناقشة عمل المجالس البلدية ودورها الرقابي وشراكتها مع البلديات لتحقيق الأهداف خدمة للشأن العام.

عقب ذلك قام الوفد الزائر بجولة ميدانية على المشروعات القائمة وعلى أهم المعالم في مدينة ضباء، شملت الواجهة البحرية، إضافة إلى زيارة ميناء ضباء البحري ومشاهدة التوسعات التي شهدها ميناء المحافظة منذ افتتاحه في العام 1415هـ، معربين عن شكرهم وتقديرهم لرئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ضباء ولرئيس البلدية على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.