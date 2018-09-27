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تكريم أسر شهداء الواجب منسوبي التخصصي يحتفلون بالوطن بـ 14 فعاليه وطنية

تكريم أسر شهداء الواجب منسوبي التخصصي يحتفلون بالوطن بـ 14 فعاليه وطنية
http://almnatiq.net/?p=636988
الطائف - عادل الزهراني

احتفل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف باليوم الوطني 88 بإقامة أكثر من 14 فعاليه شارك بتنظيمها ما يزيد عن 90 منظم من منسوبي المستشفى, حيث اشتملت الفعاليات على أوبريت وطني تم عرضه على شاشه عملاقة بمدخل المستشفى وأمسية ثقافية بعنوان ” الطائف واليوم الوطني ” للأديب مناحي القثامي والبرنامج السياحي والتثقيفي والترفيهي لأسر شهداء جنودنا البواسل بالحد الجنوبي ومنسوبي وزارة الداخلية بالنادي الرياضي والمركز الاجتماعي وتم تكريمهم وتقديم هدايا خاصة لهم وكذلك تم إقامة برنامج اجتماعي وترفيهي للمرضى وذويهم ولمنسوبي المستشفى وذويهم بحدائق المستشفى وأيضا تم استضافة معرض نادي الحي بالثانوية العاشرة بنات وتم إقامة معرض وركن للأطفال مرسم حر والرسم على الوجه وزيارة المرضى والموظفين وتهنئتهم باليوم الوطني , كما شارك المستشفى وبالتعاون مع البريد السعودي والقنصلية الهندية بمحافظة جدة بحملة للتبرع بالدم لدعم بنك الدم بالمستشفى والتي شارك بها ما يزيد 65 متبرع.

واختتمت الفعاليات بالعرضة السعودية والتي تفاعل معها منسوبي وزوار المستشفى وإطلاق أكثر من 50 بالونه تحمل صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان .

الجدير بالذكر أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى أصدرت كتيب بهذه المناسبة بعنوان ” مشاعر وطن ” ضم 20صفحة احتوت على مشاعر مقالات وإنجازات وطن وفعاليات وطنية.

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