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ختام حافل لبطولة المجد والعلياء لكرة القدم لمتوسطات غرب المدينة

ختام حافل لبطولة المجد والعلياء لكرة القدم لمتوسطات غرب المدينة
http://almnatiq.net/?p=636991
المناطق - المدينة المنورة
توج مدير مكتب التعليم غرب المدينة الدكتور حميد الأحمدي طلاب مدرسة عبدالله بن أم مكتوم المتوسطة بكأس بطولة المجد والعلياء لكرة القدم للمرحلة المتوسطة ،وذلك بحضور رئيس قسم التربية البدنية بتعليم المنطقة الدكتور محمود أبو الهدى ومشرفي التربية البدنية بالمكتب وعدد من مديري و معلمي التربية البدنية بالمدارس التابعة للمكتب وذلك بعد المباراة الختامية للبطولة والتي استضافتها مدرسة الأمير فيصل بن فهد وجمعت مدرسة عبدالله بن ام مكتوم ومدرسة عكاشة بن محصن وانتهت بفوز متوسطة عبدالله بن ام مكتوم 3-1 كما تم تكريم لجان البطولة والمدارس المشاركة وأفضل لاعب وهداف البطولة وأفضل حارس والمدارس المستضيفة للمجموعات والشريك الاستراتيجي والراعي الرسمي مجموعة رؤى الاستثمارية والراعي الذهبي مجموعة ثقات المدينة الرياضية والاكاديمية العالمية لكرة القدم
نظير جهودهم وماقدموه من دعم أسهم في نجاح البطولة .
من جانبه أشاد مدير مكتب تعليم غرب المدينة بما يقدم في الميدان التربوي من حراك رياضي على مستوى مدارس المكتب مثمنا في الوقت نفسه تعاون القادة التربويين بالمدارس مع معلمي التربية البدنية وتهيئة كل مقومات نجاح تنفيذ الأنشطة الطلابية ويأتي في مقدمتها النشاط الرياضي .
من جهته عبر رئيس قسم التربية البدنية بتعليم المدينة الدكتور محمود أبو الهدى عن شكره لإدارة مكتب غرب المدينة ومشرفي التربية البدنية ومعلمي التربية البدنية على حسن الإعداد والتنظيم المتميز .
بدورهما ثمن مشرفي التربية البدنية بالمكتب الدكتور عبدالعزيز العروي والأستاذ فهد الجهني جهود الجميع وقدما التهنئة لجميع المدارس التي شاركت في هذه البطولة المتزامنة مع ذكرى اليوم الوطني ال 88، مؤكدين على أن قسم التربية البدنية بالمكتب بصدد إطلاق مبادرة تجمع بين الرياضة والصحة وتستهدف جميع طلاب مدارس المكتب خلال العام الدراسي 1440.

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